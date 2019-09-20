Генпрокуратура: Аблязов живет во Франции на похищенные в Казахстане деньги

По словам начальника службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбека Нурпеисова, Казахстан продолжит преследовать Аблязова по закону. Экс-банкир и его сообщники - активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК - вводят простых людей в заблуждение и намеренно провоцируют на нарушение закона. Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах, сообщает "Хабар 24".
Аблязову нельзя верить. Выводит людей на улицы на заведомо незаконные протестные акции. Платит им за участие из денег, которые украл у наших же граждан", - заявил Сапарбек Нурпеисов.
Отметим также, что в мессенджерах распространяются призывы к очередному митингу в Казахстане. В Генпрокуратуре предупредили о незаконности таких действий.
Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года суд приговорил Аблязова к пожизненному лишению свободы. Также в Казахстан добровольно вернулись десять его пособников.
Также ранее Аблязов был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам тюремного заключения за введение суда в заблуждение. Вынесено решение о взыскании с него более $4 млрд в пользу БТА Банка.
В июле 2019 года судья Окружного суда штата Нью-Йорк подтвердила обоснованность исковых требований БТА Банка против Аблязова.
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