Генпрокуратура: Аблязов живет во Франции на похищенные в Казахстане деньги

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Генеральной прокуратуре призывают казахстанцев не верить бывшему банкиру Мухтару Аблязову, передает Kazakhstan Today.

По словам начальника службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбека Нурпеисова, Казахстан продолжит преследовать Аблязова по закону. Экс-банкир и его сообщники - активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК - вводят простых людей в заблуждение и намеренно провоцируют на нарушение закона. Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах, сообщает "Хабар 24"

Аблязову нельзя верить. Выводит людей на улицы на заведомо незаконные протестные акции. Платит им за участие из денег, которые украл у наших же граждан", - заявил Сапарбек Нурпеисов.

Отметим также, что в мессенджерах распространяются призывы к очередному митингу в Казахстане. В Генпрокуратуре предупредили о незаконности таких действий.

Также ранее Аблязов был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам тюремного заключения за введение суда в заблуждение. Вынесено решение о взыскании с него более $4 млрд в пользу БТА Банка.

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