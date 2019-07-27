Еще один иностранный суд подтвердил обоснованность исковых требований БТА Банка против Аблязова

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов сообщил подробности уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и его сообщников, передает Kazakhstan Today.

Все семь участников преступного сообщества преданы суду по результатам уголовного дела, завершенного Антикоррупционной службой. Прокуратурой утвержден обвинительный акт по трем гражданам России: Трофимову Артуру (статус беженца в Австрии), Хаблову Максиму, Абдихаимовой Анар, одному гражданину Украины - Кадесову Ержану и трем казахстанцам: Погорелову Анатолию, Налобину Валерию и Джунусовой Зауре. Указанные лица оказали полное содействие расследованию и детально раскрыли преступные схемы Аблязова по хищению и отмыванию денег", - сказал Перов.

Он уточнил, что уголовное дело будет рассмотрено районным судом №2 Медеуского района города Алматы.

Антикоррупционной службой продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении 17 подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова. В рамках международно-правового сотрудничества компетентными органами иностранных государств представлены дополнительные доказательства виновности Аблязова в хищении и отмывании денег за рубежом. Полученные сведения укрепили доказательственную базу и существенно прояснили обстоятельства, исследуемые за рубежом в рамках уголовных и гражданских процессов. К примеру, 3 июля 2019 года судья Окружного суда штата Нью-Йорк Кэтрин Паркер, изучив все материалы гражданского разбирательства, включая судебные показания Аблязова и представленные им документы, вынесла решение о применении против него санкций. Суд пришел к выводу, что Аблязов умышленно скрыл находящиеся у него в распоряжении документы и намеренно не отвечал на поставленные вопросы. В результате суд обязал его покрыть расходы казахстанской стороны на услуги адвокатов и запретил заявлять дополнительные документы в поддержку своей защиты", - проинформировал Перов.

Ранее Аблязов был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам тюремного заключения за то, что постоянно лгал и вводил суд в заблуждение, в результате чего вынесено решение о взыскании с него более $4 млрд в пользу БТА Банка.

"Более того, английский суд полностью отклонил доводы Аблязова о политическом мотиве преследования, признав его аргументы, цитируем, "неправдоподобными", "несостоятельными" и "откровенно невероятными", - прокомментировал Перов.





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