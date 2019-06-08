Суд принял решение в пользу БТА Банка касательно возврата похищенных активов из США

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - АО "БТА Банк" сообщило, что в результате проводимого процесса возврата активов 28 мая 2019 года на основании вердикта присяжных Окружной суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО "БТА Банк" и "Внешних управляющих" по совместному иску против Г. Кусаиновой, родной сестры М. Аблязова , на сумму в размере 6 598 313 долларов США, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе банка, 13 июня 2016 года в Окружной суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, было подано исковое заявление о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении действий Г. Кусаиновой, которые, как было установлено в суде, являлись противоправными, связанными с предоставлением содействия М. Аблязову в осуществлении операций с похищенными у БТА активами.

М. Аблязов, наряду с другими мошенническими действиями против БТА, незаконным образом направил Г. Кусаиновой часть похищенных у БТА денежных средств на сумму порядка $6 млн. Полученные денежные средства, Г. Кусаинова использовала в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США", - говорится в сообщении банка.

Как и БТА, в августе 2016 года Внешние управляющие активами М. Аблязова, назначенные английским судом, Джон Милсом и Дэвид Стэндиш, также обратились в вышеуказанный судебный орган с аналогичными исковыми требованиями.

Основанием для подачи иска от Внешних управляющих послужило наличие фактов того, что Г. Кусаинова большую часть финансовых средств получала через компании, аффилированные с М. Аблязовым – Denmar Assets Management и Devesta Limited, включенными в Приказ о замораживании активов и активов, находящихся в управлении Внешних Управляющих. Позже, БТА и Внешние управляющие (соистцы) подали ходатайство об объединении исков, которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017 года.

"28 мая 2019 года судом принято решение в пользу БТА и Внешних управляющих на общую сумму в размере 6 598 313 долларов США. В соответствии с решением суд присудил в пользу соистцов право на справедливое удержание недвижимого имущества Г. Кусаиновой (обременение), находящегося в округе Фэрфакс и городе Александрия (США), на сумму 6 598 313 долларов США. Получение данного судебного решения в пользу БТА по иску против Г. Кусаиновой означает еще один важный шаг в деятельности БТА по возврату активов, похищенных М. Аблязовым. На сегодняшний день судебные процессы против М. Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях. БТА с оптимизмом настроен на положительный исход во всех судебных разбирательствах", - сообщили в пресс-службе.

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