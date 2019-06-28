10 пособников Аблязова добровольно вернулись в Казахстан (ВИДЕО)

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Антикоррупционной службы продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка по фактам хищения денег и их отмывания за рубежом, передает Kazakhstan Today.

За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц, среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор департамента по кредитованию). Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию, им назначены условные наказания", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, в мае текущего года следствие завершено по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний ("ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк") Артур Трофимов.

Трофимов на территории России руководил ОПГ, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан ", - сообщили в Агентстве.









Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены: из России юрист банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний Абдихаимова Анар и управляющий директор - член кредитного комитета головного банка Налобин Валерий. Из Венгрии вернулись заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре. Из ОАЭ - председатель кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий. Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных преступным сообществом Аблязова.

Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но, несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан . Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца", - подчеркнули в Агентстве.

По информации ведомства, подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных.

На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя банка, то есть самого Аблязова. За рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан", - рассказали в антикоррупционном ведомстве, отметив, что вначале Аблязов оказывал им материальную помощь за границей, однако чуть позже бросил их.

В ходе следствия сообщники Аблязова дали признательные показания, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений.

Допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так и расследований в 12 других странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество. На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру.

В ведомстве также напомнили, что 7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал виновным главного фигуранта Мухтара Аблязова, приговорив его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму $7,5 млрд, что эквивалентно 1 трлн тенге, и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около $2 млрд (266 млрд тенге). Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов.

С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица.

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