Подозреваемый в соучастии в хищении денег БТА Банка экстрадирован из Узбекистана

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Подозреваемый в соучастии в хищении денег БТА Банка экстрадирован в Казахстан из Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов. Задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

В ведомстве отметили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.

Напомним, общая сумма причиненного "БТА Банку" ущерба превысила $7,5 млрд. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

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