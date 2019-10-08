В Караганде наградили победителей поэтического конкурса, посвящённого творчеству Касыма Аманжолова

Караганда. 7 октября. Kazakhstan Today - В Караганде прошёл Республиканский поэтический конкурс "Дуниеге келер алі талай Касым", посвящённый творчеству поэта Касыма Аманжолова, передает Kazakhstan Today.

Конкурс был организован управлением по развитию языков Карагандинской области в рамках программы "Рухани жангыру", сообщили в пресс-службе акима региона.

С прошлого года конкурс проводится на республиканском уровне. Для участия в этот раз подали заявки 42 человека со всего Казахстана. Жюри выбрало 15 лучших претендентов из 7 регионов. Возраст участников - от 18 до 40 лет. Они должны были представить по 3 стихотворения на следующие темы: посвящения Касыму Аманжолову, Абишу Кекильбаеву и произведение на свободную тему.

По итогам конкурса Гран-при получил Мухтар Кумисбек из Алматинской области. Ему вручили сертификат на 500 000 тенге.

Первое место жюри присудило акыну из Балхаша Макату Куземхану. Два вторых места поделили Уларбек Нургалым из Нур-Султана и Табигат Абаилдаев из Жамбылской области. Третье место получили Тансауле Еркин из Темиртау, Олжас Касым из Нур-Султана и Еркин Нарын из Караганды. Победитель и лауреаты конкурса были награждены дипломами и денежными призами.

Поэтический конкурс "Дуниеге келер алі талай Касым" проводится с 2009 года. За эти годы в нём приняли участие около 300 человек.

По словам организаторов, конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия Касыма Аманжолова среди молодёжи, выявления новых имён в поэзии, поддержки их творчества, прославления достижений независимой страны, его исторического прошлого и светлого будущего.

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