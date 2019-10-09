В Казахстане самой дефицитной профессией являются охранники

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Охранники возглавляют топ самых дефицитных профессий в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда по итогам третьего квартала 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По информации Центра развития трудовых ресурсов, по итогам 9 месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тыс. вакансий охранников. В ТОП-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тыс. вакансий), официанты (1,5 тыс.), продавцы-кассиры (1,3 тыс.) и помощники воспитателей (1,2 тыс.).

Вместе с тем в десятку наиболее востребованных профессий попали: санитары, водители грузового автотранспорта, учителя средней школы, дорожные рабочие и продавцы-консультанты.

По республике спрос на рынке труда значительно отличается, а две третьих от общего количества вакансий охранников приходится на 2 региона. Наиболее востребованы люди этой профессии в Костанайской области (1050 вакансий) и Нур-Султане (1034 вакансии). В то же время в Шымкенте охранники не вошли даже в ТОП-25 дефицитных профессий. В самом южном мегаполисе страны наиболее востребованными оказались учителя средних школ (935 вакансий), уточнили в Центре.

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