Казахстан улучшил позицию в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Казахстан занял 55-е место в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Среди 141 страны Казахстан занял 55-е место, улучшив свои позиции на 4 пункта в сравнении с 2018 годом", - сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Рейтинг оценивается по 12 факторам, которые состоят из 103 индикаторов (55 статистических и 48 опросных). Из 12 факторов улучшение позиций Казахстана произошло по 5 факторам, ухудшение - по 4 факторам, и по 3 факторам позиции не изменились.

Конкурентными преимуществами Казахстана являются факторы "Рынок труда" - 25-е место (улучшение на 5 позиций) и "Динамичность бизнеса" - 35-е место (улучшение на 2 позиции).

На среднем уровне оценены факторы "Внедрение ИКТ" - 44-е место (без изменений), "Размер рынка" - 45-е место (без изменений) "Институты" - 64-е место (ухудшение на 3 позиции), "Инфраструктура" - 67-е место (улучшение на 2 позиции), "Макроэкономическая стабильность" - 60-е место (улучшение на 2 позиции), "Навыки" - 57-е место (без изменений) и "Рынок товаров" - 62-е место (ухудшение на 5 позиций).

Слабые позиции Казахстана определены по факторам "Здоровье" - 95-е место (улучшение на 2 позиции), "Финансовая система" - 104-е место (ухудшение на 4 позиции) и "Инновационный потенциал" - 95-е место (ухудшение на 8 позиций).

По данным МНЭ, Казахстан занимает 1-е место по следующим индикаторам: права акционеров в области корпоративного управления; кредитный разрыв в области стабильности финансовой системы; нормативная база по вопросам несостоятельности бизнеса.

Кроме этого, по степени электрификации Казахстан занимает 2-е место, по стоимости открытия бизнеса 7-е место.

В целом в рейтинге ГИК 4.0 2019 года приняла участие 141 страна. В пятерку лидирующих стран в данном рейтинге вошли Сингапур (1), США (2), Гонконг (3), Нидерланды (4) и Швейцария (5). Казахстан опережает такие страны, как Колумбия (57), Греция (59), Турция (61), Индия (68) и Аргентина (83).

Среди стран СНГ лидером является Россия (43-е место), далее Казахстан (55), Азербайджан (58), Армения (69), Грузия (74), Украина (85), Молдова (86), Кыргызстан (96), Таджикистан (104).

Более подробно с результатами рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте Всемирного экономического форума https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report.

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