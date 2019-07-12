Казахстан за 5 лет поднялся в рейтинге привлекательности для мигрантов с 129 на 77 позицию

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Казахстан улучшил свои позиции по привлекательности для иностранных мигрантов, поднявшись за последние пять лет с 129 на 77 место, передает Kazakhstan Today.

Один из факторов привлекательности Казахстана - возможность найти работу. Только в прошлом году в Казахстане через центры миграционных услуг было выдано более 434 тыс., продлено 117,5 тыс. разрешений на трудовую деятельность гражданам Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. За 6 месяцев этого года оформлено и продлено порядка 260 тыс. разрешений мигрантам для осуществления трудовой деятельности у физических лиц", - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, количество желающих получить разрешение на работу возрастает в весенне-летний период, когда миграционными службами в день по стране оформляется до несколько тысяч разрешений.

Также в ведомстве напомнили, что 12 января прошлого года в столице открылся первый в Казахстане Центр миграционных услуг . Сегодня таких центров по стране насчитывается 17. Главная цель центров - улучшение оказания государственных услуг иностранцам, прибывшим в РК, создание для них условий и сокращение сроков получения трудового патента на работу. Иными словами, это процесс вывода "из тени" гастарбайтеров и вовлечение их в официальную среду трудовой деятельности.

В центрах оказывают более 10 видов государственных услуг: получение и продление разрешения на работу, оформление визы, вопросы гражданства, оформления на постоянное место жительства иностранцев самой миграционной службой, получение ИИН, страхового полиса, индивидуального миграционного номера и медицинское освидетельствование.

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