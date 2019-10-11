Ликвидирована ОПГ, куда входил глава таможенного поста в Актау

Актау. 10 октября. Kazakhstan Today - В Актау ликвидировали преступную группировку, в которую входил глава таможенного поста "Морпорт", передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала " Астана ", госслужащий и четыре его подельника из числа казахстанских бизнесменов привозили из Ирана в Актау сигареты под видом стройматериалов и томатной пасты. Товар приходил из Ирана паромом через морской порт Актау. Именно тут таможенный пост возглавлял один из членов ОПГ. Для перевозки груза правонарушители использовали поддельные документы. В ходе спецоперации удалось выяснить, что контрабандой преступники занимались с июня этого года.

За несколько месяцев контрабандисты завезли в Актау 39 контейнеров с сигаретами. Две фуры были задержаны в Атырауской области. Товар члены преступной группы планировали сбыть в Россию. По словам сотрудников департамента экономических расследований, обыск и задержания проводились одновременно по 13 адресам. Всего из мест проживания, рабочих кабинетов и других помещений изъяли более 20 миллионов пачек сигарет.

"В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 261, то есть это организация, создание и руководство организованной преступной группой", - сообщил заместитель руководителя следственного управления ДЭР по Мангистауской области Нургиса Байгисиев.





Также задержанных подозревают в даче взятки и экономической контрабанде в особо крупном размере. Известно, что предварительная сумма ущерба от деятельности ОПГ в виде уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов - более 8 миллиардов тенге. Сумма по другим эпизодам еще устанавливается.

По последним 6 контейнерам, которые они завезли контрабандным путем в виде оплаты таможенных пошлин на строительные материалы, а также томатной пасты, всего было заплачено 5 миллионов тенге, тогда как они должны были заплатить более трех миллиардов тенге", - сообщил он.

Комментировать задержания руководителя таможенного поста в департаменте госдоходов отказались.

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