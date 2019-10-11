В Восточном Казахстане осудили главу управления энергетики и ЖКХ за хищение бюджетных средств

Усть-Каменогорск. 10 октября. Kazakhstan Today - Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Восточно-Казахстанской области осужден за ряд коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области А. Арсламбаева и директора ТОО "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО" А.Ж. Аубакировой, подозреваемых в совершении ряда коррупционных преступлений. Они подозревались в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму 70,1 млн тенге, выделенных на разработку проектно-сметной документации по объектам "Строительство инфраструктуры к индустриальной зоне "Оркен-КШТ" по Самарской трассе Усть-Каменогорска ВКО", "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Украинка, Уланского района ВКО", "Строительство сетей водоснабжения в селе Сагыр, Уланского района ВКО", - проинформировали в Агентстве по противодействию коррупции.

9 октября приговором суда №2 города Усть-Каменогорск указанные лица осуждены.





Арсламбаев по всем вышеуказанным составам преступлений приговорен к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Аубакирова - за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог - к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе (с отсрочкой до достижения ее малолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства