Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В столице и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", с вероятностью 85-90% в Нур-Султане 14 октября ночью и утром ожидается туман, утром и днем ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.





"Ночью и утром 14 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 14 октября ветер южный, юго-западный, порывы 15 метров в секунду", - информирует "Казгидромет".

Кроме того, 14 октября в Кызылординской области местами ожидается гроза. Местами сохраняется ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, ветер южный, с переходом на западный, 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 14 октября ожидается ветер южный, с переходом на западный, порывы 15-20 метров в секунду", - сообщили синоптики.

14 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 14 октября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

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