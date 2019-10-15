На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 октября 2019 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неуйстойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на юге с грозами, усилится ветер, на юго-западе с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду, местами туман.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Жамбылской области утром и днем ожидается усиление ветра местами до 15-20метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами гроза.

В Туркестанской, Кызылординской областях ожидаются местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами шквал.

Днем в Мангистауской области местами ожидаются усиление ветра до 17-22 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Алматинской, Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Костанайской, Актюбинской, днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами туман.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман, днем гроза.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства