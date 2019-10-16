На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 15 октября 2019 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
"На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, на юге и в центре с грозами, усилится ветер, лишь на западе без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
В Туркестанской области ночью и утром местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской, ночью и утром в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области днем местами гроза.
Ночью и утром в Атырауской, местами в Мангистауской областях ожидается туман.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами, днем на большей части ожидаетсяусиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области днем местами порывы 25 метров в секунду.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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