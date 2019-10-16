В Жезказгане пройдёт международный фестиваль театров

Жезказган. 15 октября. Kazakhstan Today - С 15 по19 октября в Жезказганском казахском музыкально-драматическом театре имени С. Кожамкулова пройдёт Международный фестиваль театров имени Жаната Хаджиева, передает Kazakhstan Today.

Фестиваль театров проводится в рамках программы "Рухани жангыру".

Как отметили организаторы, цель фестиваля - развитие театрального искусства, укрепление творческих связей и обмен опытом между странами, открытие новых имён в театральном мире. Он посвящён памяти заслуженного деятеля Казахстана, одного из основоположников Жезказганского театра, талантливого режиссёра Жаната Хаджиева.

В фестивале примут участие Государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова (Алматы), Казахский музыкально-драматический театр имени Абая (Семей), Восточно-Казахстанский областной драматический театр (Усть-Каменогорск), Западно-Казахстанский областной казахский драматический театр имени Х. Букеевой (Уральск).

Зрители увидят спектакли, которые покажут Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева, Таджикский государственный молодёжный театр имени М. Вахидова, театр-студия "Турон" (Ташкент).

Почётными гостями фестиваля станут руководители театров нашей страны, а также заслуженная артистка РК, вдова Ж. Хаджиева - Рашида Хаджиева.

Жанат Хаджиев - заслуженный деятель Казахстана, лауреат независимой премии "Тарлан". В 1972 году, после окончания Московского высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, вместе с группой актёров начал работать в Жезказганском театре, создав на сцене множество образов.

В 1980 году он окончил режиссёрский факультет Алматинского государственного художественно-театрального института и вернулся в родной театр. В качестве главного режиссёра и художественного руководителя вложил большие усилия для поднятия театра на более высокий творческий уровень. Поставил спектакли М. Ауэзова "Караш-Караш", "Карагоз", "Путь Абая" (инсценировка К. Ахметова), А. Тарази "Девичья любовь", А. Вампилова "Первенец", Г. Мусрепова "Кыз Жибек", "Козы Корпеш - Баян-сулу", М. Карима "Не бросай огонь, Прометей" и другие. Эти постановки неоднократно завоёвывали главные и призовые места на республиканских фестивалях. Жанат Хаджиев ушёл из жизни в апреле 2017 года.

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