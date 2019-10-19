Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В Алматы студентка медвуза приняла роды в машине, передает Kazakhstan Today.

24-летняя хирург-интерн Данара Шайхина поздно вечером села на попутку, чтобы добраться из Алматы в Талдыкорган. Студентку медицинского университета везла супружеская пара, которая ждала ребенка. Внезапно у женщины начались роды прямо в машине, сообщает inAlmaty.kz .

Данара учится на седьмом курсе медицинского университета имени Асфендиярова в Алматы по специальности "хирургия".

15 октября после уроков мне нужно было отправиться домой в Талдыкорган. Я планировала выехать в 7 вечера, но внезапно возникли дела, поэтому я нашла машину уже в 10 вечера. Муж женщины был за рулем, а она сидела на переднем сидении, поэтому я даже не заметила, что она беременная. Почти сразу я уснула и проснулась от криков. Начались роды. На часах 11 ночи. Нашлась простыня, остальные принадлежности экстренно нашел отец ребенка. Набор был минимальный. Сказать, что было страшно, - ничего не сказать, но уже виднелась головка, медлить было нельзя. Я собралась, вспомнила все знания, полученные в университете, и приняла роды", - вспоминает девушка.

Роды прошли успешно, новорожденный мальчик заплакал. Данара сама перерезала пуповину, так как у ребенка ослабевал пульс. Девушка признается, что не считает себя героем, а лишь сделала то, что должна была сделать, как и любой другой врач.

Только когда я взяла ребенка, ко мне пришло осознание происходящего. И мои чувства даже не описать словами. Мы вызвали скорую помощь, неотложка забрала мамочку с ребенком", - добавила Данара.

Счастливый отец малыша не успел обменяться контактами с Данарой. Вчера, 16 октября, он распространил информацию о ней в социальных сетях, чтобы поблагодарить ее лично.

Вчера ехал с женой в Талдыкорган. В Алматы села девушка. По дороге у жены начались схватки, и до приезда скорой она родила. Девушка приняла роды. Родился мальчик. Хотел поблагодарить её. По социальным сетям нашёл, но не могу связаться. Хотел бы позвонить лично", - вот такое сообщение распространил мужчина.

Эта история удивила казахстанцев. Неравнодушные помогли отыскать контакты Данары.

Вчера мы переговорили. Супружеская пара решила, что я буду давать мальчику имя. Я назвала его Абдикарим", - заключила Данара.

В тот же день, 15 октября, врач городской поликлиники №12 Индира Калкабаева приняла роды у незнакомой женщины в поезде Жезказган - Алматы.

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