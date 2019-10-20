В столице проходит ярмарка сельхозпродукции Акмолинской области

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в столице проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Акмолинской области. Ярмарку посетили аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев и аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, передает Kazakhstan Today со ссылкой на управление внутренней политики региона.

На территории ТРЦ "ХАН-ШАТЫР" сельхозтоваропроизводители региона представили более 550 тонн продукции. Жители и гости города смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания местных производителей. Цены на всю реализуемую продукцию значительно ниже рыночных.

Всего аграрии области привезли 80 тонн мясных и колбасных изделий, 4,3 тонны свежей рыбы, 330 тыс. штук яиц, порядка 28,1 тонны молока и молочной продукции, более 20 тонн муки, 41,3 тонны картофеля и овощей. Также в ассортимент реализуемой продукции входят кондитерские, макаронные изделия, крупы, молочные продукты, мед и другие товары.

На ярмарке представлены птицефабрики, молочные и мясные предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами, такие как ТОО "Гормолзавод", ТОО "Садовое", ТОО "Натиже", ТОО АФ "Родина", ТОО "Ижевский", ТОО МПК "Бижан", ТОО "Красноярские колбасы", ТОО "Айбат", ТОО "Макинская птицефабрика", ТОО "Капитал Проджект".

Также для посетителей ярмарки организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов области.

Не первый раз приходит на ярмарку житель столицы Жулдыз Амрина. "На выходные прихожу сюда, чтобы купить натуральные качественные продукты по вполне умеренным ценам. Акмолинская область славится продукцией многих предприятий. Мне более всего нравится продукты фирмы "Бижан", поэтому уже взяла их колбасные изделия. Покупками сегодня очень довольна", - отметила она.

К слову, в Акмолинской области в рамках поручений главы государства по развитию продовольственного пояса Астаны за 9 месяцев этого года реализовано 21 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. В поставках молочной продукции область удовлетворяет потребности столица на 34%. По итогам нынешнего года поставки картофеля сельхозтоваропроизводителями области составят более 100 тыс. тонн (90% от потребности), а овощей - 30 тыс. тонн (30% от потребности).

В столице действуют пять специализированных магазинов AQMOL, где цены на продукцию акмолинских товаропроизводителей значительно ниже. На сегодня сетью магазинов AQMOL в столицу поставлено товаров в объеме 230 тонн.

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