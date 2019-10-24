Система Orphus

В отношении таразского педофила заведено дело по трем статьям

23.10.2019, 09:22 9019
В отношении таразского педофила заведено дело по трем статьям
Тараз. 23 октября. Kazakhstan Today - Расследование в отношении таразского педофила ведут сразу по трем статьям, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, полицейские Тараза задержали мужчину, который четыре дня держал в страхе жителей города. Его подозревают в краже и изнасиловании подростка. 
 
По данным телеканала "КТК", 36-летний мужчина не только изнасиловал шестиклассницу, но и украл из дома школьницы телевизор. Предполагается, что вопиющий случай произошёл в квартире девочки. Что связывало семью пострадавшей с педофилом, не сообщается. Заявление в полицию написала мама 11-летней девочки. 
 
Также стало известно, что задержанный ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетней. 
 
"В настоящее время ведется досудебное расследование по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кража. Подозреваемого удалось задержать спустя четыре дня в городе Алматы. Состояние ребёнка, по словам медиков, стабильное, сейчас она дома под присмотром родителей", - сообщил замначальника департамента полиции Жамбылской области Куанышбек Беккожаев.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая