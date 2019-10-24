В отношении таразского педофила заведено дело по трем статьям

Напомним, полицейские Тараза задержали мужчину, который четыре дня держал в страхе жителей города. Его подозревают в краже и изнасиловании подростка.
По данным телеканала "КТК", 36-летний мужчина не только изнасиловал шестиклассницу, но и украл из дома школьницы телевизор. Предполагается, что вопиющий случай произошёл в квартире девочки. Что связывало семью пострадавшей с педофилом, не сообщается. Заявление в полицию написала мама 11-летней девочки.
Также стало известно, что задержанный ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетней.
"В настоящее время ведется досудебное расследование по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кража. Подозреваемого удалось задержать спустя четыре дня в городе Алматы. Состояние ребёнка, по словам медиков, стабильное, сейчас она дома под присмотром родителей", - сообщил замначальника департамента полиции Жамбылской области Куанышбек Беккожаев.
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