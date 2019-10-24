В отношении таразского педофила заведено дело по трем статьям

Тараз. 23 октября. Kazakhstan Today - Расследование в отношении таразского педофила ведут сразу по трем статьям, передает Kazakhstan Today.

Напомним, полицейские Тараза задержали мужчину , который четыре дня держал в страхе жителей города. Его подозревают в краже и изнасиловании подростка.

По данным телеканала " КТК ", 36-летний мужчина не только изнасиловал шестиклассницу, но и украл из дома школьницы телевизор. Предполагается, что вопиющий случай произошёл в квартире девочки. Что связывало семью пострадавшей с педофилом, не сообщается. Заявление в полицию написала мама 11-летней девочки.

Также стало известно, что задержанный ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетней.

"В настоящее время ведется досудебное расследование по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и кража. Подозреваемого удалось задержать спустя четыре дня в городе Алматы. Состояние ребёнка, по словам медиков, стабильное, сейчас она дома под присмотром родителей", - сообщил замначальника департамента полиции Жамбылской области Куанышбек Беккожаев.

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