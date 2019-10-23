В Алматы сотрудники полиции Жамбылской области задержали подозреваемого в педофилии

Тараз. 22 октября. Kazakhstan Today - В Алматы сотрудниками полиции Жамбылской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает Kazakhstan Today.

"21 октября текущего года, около 17.00, в городе Алматы сотрудниками полиции Жамбылской области задержан 36-летний подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина будет доставлен в город Тараз для проведения дальнейших следственных действий", - написал на своей странице в Facebook начальник Департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

Он сообщил, что 18 октября текущего года в Центр оперативного управления УП города Тараз обратилась 39-летняя жительница областного центра с сообщением о том, что 17 октября знакомый мужчина совершил в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера, а также о факте кражи телевизора марки "Thomson".

По данным фактам начаты досудебные расследования по части 4 статьи 121, части 4 статьи 120, части 2 статьи 188 УК РК.





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