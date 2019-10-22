В Актау педофил на такси увез девочку в район кладбища

Актау. 21 октября. Kazakhstan Today - В Актау педофил увёл девочку со двора жилого дома, где она проживает. В отношении него проводится досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

Жительница Актау 20 октября обратилась в полицию с заявлением о том, что её шестилетняя дочь пропала без вести. Вскоре ребёнок был обнаружен нарядом полиции в районе церкви в 29-А микрорайоне, пишет tumba.kz

По словам девочки, неизвестный пообещал купить ей мороженое и увёз на такси.

Мужчина собирался совершить в отношении девочки развратные действия, но, заметив прохожих, испугался и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции был установлен и задержан подозреваемый в этом преступлении. Это ранее судимый гражданин, который дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Подозреваемый водворен в ИВС. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Актау по части 3 статьи 120 УК РК. Проводится досудебное расследование.

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