В Павлодаре изнасиловали семилетнюю девочку

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В Павлодаре в первых числах октября семилетняя девочка подверглась сексуальному насилию. Следователю сказали: "Много не пиши, итак статистика плохая..." Родители сейчас в Нур-Султане в ГП подают ходатайства. Гинеколог говорит, что у девочки травмы, судмедэксперт отрицает. У нас борьба за статистику или за жизни детей", - говорится в сообщении в группе #Немолчиkz.
По информации Рavlodarnews.kz, факт преступления подтвердили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не распространяется", - прокомментировали в полиции.
Как сообщалось ранее, в Казахстане 11 педофилов приговорены к химической кастрации. В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и педофилию.
Вместе с тем статистика таких преступлений по-прежнему ужасает. Педофил из Аксу изнасиловал собственную 15-летнюю дочь. Ранее судимого жителя Алматы подозревают в изнасиловании и шантаже двух 13-летних девочек.
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