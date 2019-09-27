Ранее судимого жителя Алматы подозревают в изнасиловании двух 13-летних девочек

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Ранее судимого жителя Алматы подозревают в изнасиловании и шантаже двух 13-летних девочек, передает Kazakhstan Today.

Информация об этом появилась в аккаунте волонтерского движения Алматы, пишет inAlmaty.kz

Человек, лицо которого скрыто под ретушью, на протяжении трёх месяцев насиловал в извращенной форме двух девочек 13 лет. Регулярно запугивал, шантажировал чувствами детей к родным и издевался, снимая все на видео. Одна из них - сестрёнка нашего волонтёра. Терпение несчастного ребёнка закончилось вчера вечером, и она рассказала весь этот ужас брату", - пишут общественники.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы. Как выяснилось, 24 сентября мамы двух девочек обратились с заявлением в управление полиции Турксибского района. Данный факт был зарегистрирован по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).

Была создана следственно-оперативная группа для расследования преступления. Опытные сыщики за короткий срок задержали подозреваемого, который ранее был судим за грабеж и вымогательство.

В настоящее время в рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, с участием психологов проводится допрос девочек и иные следственные действия. Кроме того, по данному уголовному делу назначена группа процессуальных прокуроров", - сообщили в полиции.

Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции Алматы.

Напомним, в одном из посёлков в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области вышедший из колонии 40-летний местный житель больше года совершал насильственные действия над тремя малолетними девочками , две из которых - его племянницы, информировал портал "Уральская неделя". Суд назначил ему наказание в виде 16 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности (особый режим).

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и педофилию . Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату.

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