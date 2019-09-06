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Более 16 лет проведет в колонии извращенец за насильственные действия в отношении трех девочек в Западном Казахстане

05.09.2019, 19:03 6805
Более 16 лет проведет в колонии извращенец за насильственные действия в отношении трех девочек в Западном Казахстане
фото: platon.asia
Уральск. 5 сентября. Kazakhstan Today - В одном из посёлков в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области вышедший из колонии 40-летний мужчина больше года совершал насильственные действия над тремя малолетними девочками, две из которых - его племянницы, передает Kazakhstan Today. 
 
Известно, что извращенец провел в колонии 13 лет и около года назад, освободившись, приехал в дом к своим родителям, где проживала также его 13-летняя племянница. Помимо нее в доме часто бывала еще одна 9-летняя племянница и ее подруга. Все три девочки стали жертвами педофила. О случившемся случайно узнала сестра извращенца. 
 

Женщина выяснила, что брат, угрожая, что зарежет, раздевал и трогал не только ее дочь, но и её подружку и старшую племянницу", - пишет портал "Уральская неделя".

 
Из материалов уголовного дела следует, что всего в отношении малолетних подсудимый совершил шесть эпизодов насильственных сексуальных действий.
 

Впервые он заставил раздеться девятилетнюю дочку родной сестры в феврале прошлого года. Это случилось, когда он пришёл в гости и, отправив ее в магазин, воспользовался моментом. Потом в июне снова принуждал девочку под угрозами. Чуть позже то же самое он сделал с подружкой девочки. В начале августа прошлого года он проявил болезненный интерес к племяннице, с которой проживал в одном доме. Её он не трогал до октября, затем снова совершил насильственные действия. В начале января этого года 13-летняя девочка повторно испытала этот ужас", - говорится в статье.

 
Подозреваемого в насилии над детьми арестовали. В ходе следствия назначили судебную экспертизу, по итогам которой специалисты пришли к выводу, что сексуальных предпочтений в отношении малолетних и несовершеннолетних у мужчины нет. В связи с этим дополнительное наказание в виде кастрации к подсудимому не было применено.
 
На суде подсудимый признал свою вину полностью по пяти эпизодам из шести. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности (особый режим) в Караганде, а также принудительное лечение от алкоголизма и пожизненный запрет на педагогическую деятельность и работу, связанную с несовершеннолетними.
 
 
Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату. 


В Западном Казахстане полиция задержала местного жителя по подозрению в сексуальных насильственных действиях в отношении двух девочек 4 и 5 лет, которые проживали по соседству с ним. В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы. К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции. 

В Шымкенте педофил надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус. Девочка возвращалась с тренировки. По дороге изверг затащил ее в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходят в школу, и надругался над ней. В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. 

По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. 

Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей. Один из шокирующих случаев, потрясших весь Казахстан, произошел летом 2016 года в Актау, где была похищена и изнасилована шестилетняя девочка. Ребенка в бессознательном состоянии обнаружили через несколько часов после исчезновения. За жизнь девочки несколько месяцев боролись врачи Республиканского научного центра материнства и детства, куда она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. Однако в ноябре девочка скончалась. 

По данным Генпрокуратуры РК, за пять лет количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере возросло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году). И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно", - сообщил Асхат Даулбаев в бытность генеральным прокурором РК. 

Причины сексуальных преступлений обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь - общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугубляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порнографию.

О необходимости принятия жестких и кардинальных мер в отношении педофилов неоднократно заявляли общественные и политические деятели РК. В частности, сенатор Мухтар Алтынбаев ранее заявлял: "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто". В некоторых странах мира применяются радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.

 

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