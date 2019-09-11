Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане 11 педофилов приговорены к химической кастрации, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день с приговором суда о назначении принудительной меры медицинского характера в виде химической кастрации в учреждения уголовно-исполнительной системы с 1 января 2018 года прибыло 11 осужденных", - сообщили в КУИС.

При этом в ведомстве уточнили, что все эти осужденные рассмотрены врачебно-консультативной комиссией.

В настоящее время процедура проводится двум осужденным в учреждениях Павлодарской и Акмолинской областей", - сообщили также в комитете.

В КУИС напомнили, что химическая кастрация проводится на основании решения суда по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Процедуре применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к педофилам химической кастрации . Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.

По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату . И преступления, несмотря на тяжесть наказания, преступления против детей продолжают совершаться.

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