Петропавловск. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Петропавловске школьника подозревают в развратных действиях над восьмилетней девочкой, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, 2 сентября поступило заявление от 59-летней жительницы Петропавловска о том, что около 18 часов неизвестный совершил развратные действия в отношении её внучки 2011 года рождения, пишет Петропавловск.news

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции города Петропавловска установлен житель города 2006 года рождения. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 124 Уголовного Кодекса РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней)", - проинформировали в ДП.

Также в ведомстве сообщили, что 4 сентября полицейским снова поступило заявление от жителя Петропавловска, где говорится, что неизвестный преступник пытался совершить половой акт в отношении его 17-летней дочери. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, ранее судимый 38-летний житель Петропавловска. По данному факту ведётся досудебное расследование по статьям 24, части 3 статьи 120 УК РК (Покушение на изнасилование).

По обоим фактам назначен ряд экспертиз. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции Северо-Казахстанской области.

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