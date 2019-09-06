Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Пьяный астанчанин набросился на девушку возле школы и пытался изнасиловать, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный пытался изнасиловать 17-летнию студентку колледжа.

Потерпевшая примерно в 09.45 направлялась в школу, чтобы забрать брата. По пути следования к ней подошел неизвестный, находивший в состоянии алкогольного опьянения. Ударив ее по лицу, он стал тащить девушку в сторону кустов. Оказав сопротивление, она стала звать на помощь. В результате ей удалось убежать", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

После получения сообщения на место оперативно прибыл наряд патрульной полиции. В ходе отработки территории был задержан 42-летний житель столицы, который был опознан потерпевшей, отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24, пункту 1 части 3-1 статьи 120 (Покушение на изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней) УК РК. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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