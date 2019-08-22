Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 12-летнюю девочку изнасиловал пожилой мужчина, который ухаживал за ее матерью, передает Kazakhstan Today.

Девочка рассказала, что несколько месяцев вынужденно скрывала произошедшее. В тот день мама девочки попросила деньги у своего любовника, но забрать их отправила дочь, сообщает Almaty.tv

"Я пришла, куда он сказал, - к автомойке. Неожиданно он посадил меня в машину, надел очки, накрыл чем-то и сказал помалкивать, привез в гостиницу и там изнасиловал. Мне было очень больно. Сказал, если я расскажу кому-то, то он убьет маму и бабушку", - поделилась пострадавшая.

Не выдержав, девочка все же призналась своей матери. Однако женщина решила сразу не подавать заявление на своего любовника - стыдилась, что узнают родственники.

Я встречалась с этим мужчиной около 4 лет, ему 60 лет. Я даже не думала, что он на такое способен. Постоянно финансово помогал мне. Он отрицал, что изнасиловал мою дочь. Я стыдилась, что узнают родственники, поэтому поначалу скрыла изнасилование. К гинекологу даже не повела ее. На днях рассказала об этом своей сестре. Она убедила меня подать заявление", - говорит мать жертвы насилия.

Заявление женщина написала 19 августа. Судебно-медицинская экспертиза начата.

Полное заключение судебно-медицинской экспертизы еще не дали. По предварительной информации эксперта, половой акт действительно был, есть разрывы", - адвокат Камшат Есмуханбеткызы.

В департаменте полиции начали расследование по факту изнасилования.

Оно было зарегистрировано следственным управлением департамента полиции города Алматы в едином реестре досудебного расследования. Сразу же в тот день были проведены первичные следственные мероприятия. Была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент запланирован комплекс других процессуальных действий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Мужчина, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетней, пока на свободе. Если экспертиза подтвердит факт изнасилования, то ему грозит большой срок.

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