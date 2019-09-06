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В Шымкенте таксист избил и изнасиловал девушку

05.09.2019, 09:11 17308
В Шымкенте таксист избил и изнасиловал девушку
Шымкент. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте таксист избил и изнасиловал девушку, полиция ищет подозреваемого, передает Kazakhstan Today.
 
"Данный факт зарегистрирован сотрудниками управления полиции Енбекшинского района департамента полиции Шымкента в ЕРДР по части 1 статьи 120 УК РК 27 августа 2019 года. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. Назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города Шымкент.
 
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что таксист жестоко избил и изнасиловал девушку. Сообщалось, что 27 августа девушка с подругами отмечала день рождения в кафе, после вечеринки ее посадили в такси, которое, как и несколько других, дежурило возле кафе, рассказала основательница движения "НеМолчиKZ" Дина Смаилова.

 

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