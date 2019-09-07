Девочку-подростка изнасиловали в Алматы

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - Общественный фонд "Не молчи. KZ" обратился к президенту с просьбой проконтролировать уголовное дело по факту изнасилования 14-летней девочки в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Текст обращения опубликован на странице #НеМолчиKZ в Фейсбуке.

"23 августа, примерно в 19.00, на телефон доверия #НеМолчиДетиKZ позвонила взволнованная мама 14-летней девочки, сообщила, что, возможно, ее дочь изнасилована или была попытка изнасилования. Они находились в детской городской больнице Алматы, мы с Алматом Мухамеджановым сразу выехали к ним. Когда приехали, с большим трудом смогли приблизительно понять, что случилось. Но до сих пор ситуацию до конца не прояснили. Есть масса вопросов к следствию. Что смогли узнать, рассказываю, потому что видим, что дело ведут халатно, а скорее всего, намеренно волокитят, не провели необходимые следственные действия, указанные статьи не зафиксированы в ЕРДР, кроме этого столкнулись с грубостью и некомпетентностью сотрудников Турксибского РОПа", - написала активист движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова.

По ее словам, примерно в 16.00, на телефон мамы девочки поступил звонок от одноклассницы, которая сообщила, что ее дочь в бессознательном состоянии, с тяжелым алкогольным отравлением лежит возле помойки. Мама сразу выехала и попросила девочек не отходить от дочери. После этого позвонила классная руководитель сообщила то же самое.

Но самое ужасное и непонятное случилось дальше. По описанию школьниц и дворника, девочку уволокли несколько мужчин, положили в машину и увезли. Мама не успела, приехала и ее старшая дочь, вместе подняли весь район, вызвали полицию, сообщили о похищении ребенка группой лиц. Нашли спустя почти два часа на другом конце района, снова выброшенную на помойку. Она была без сознания, у девочки была сильная рвота, чтобы она не захлебнулась рвотными массами, какой-то мужчина (он представился врачом) оказывал ей первую медицинскую помощь. Она была с мокрыми волосами, вся мокрая и грязная, словно ее облили водой", - написала Дина Смаилова.

Она отметила, что свидетели указали прибывшей на место происшествия инспектору по делам несовершеннолетних на одного из подозреваемых.

Он постоянно грубил инспектору кидался на нее, но, по сути, в своих показаниях мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, сообщил о том, что он и совершил преступление, причем в группе лиц. Но никто его не задержал", - написала активист движения.

Она отметила, также странное поведение медиков, которые не пускали маму в машину скорой помощи.

Приехала скорая помощь, маму не пускали в скорую помощь, ребенка закрыли в машине и долго расспрашивали о случившемся. Мать еле добилась, чтобы дверь открыли, и села в машину. В машине девочка еще что-то говорила в бреду, называла имена, сказала, что ей в горло заливали коньяк, что над ней издевались, что ей было плохо", - сообщила Дина Смаилова.

По словам девочки, в тот день она как обычно встретилась с подругой в два часа дня недалеко от школы. К ним подошел знакомый мужчина, она выпила спрайт и после этого очнулась в больнице, под капельницей. Что было в период с двух до пяти часов, ребенок сказать не может.





Напомним, недавно президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и педофилию . Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату.

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