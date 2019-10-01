Педофил из Аксу изнасиловал собственную 15-летнюю дочь

Павлодарскими полицейскими задержан 35-летний житель города Аксу, который 27 сентября 2019 года, около 23.00, на окраине города с применением силы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения", - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Насильник задержан, водворен в изолятор временного содержания.
В полиции добавили, что в 2008 году задержанный был судим за аналогичное преступление и отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.
Напомним, жителя Алматы подозревают в изнасиловании и шантаже двух 13-летних девочек.
А в Карагандинской области приверженец деструктивного религиозного течения избивал приемных детей и насиловал 19-летнюю падчерицу. Он осужден к 9 годам лишения свободы.
В Атырауской области 13-летняя девочка забеременела от отчима, который насиловал ее в течение семи месяцев. Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы.
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