Павлодар. 30 сентября. Kazakhstan Today - Педофил из Аксу изнасиловал собственную 15-летнюю дочь, передает Kazakhstan Today.

Павлодарскими полицейскими задержан 35-летний житель города Аксу, который 27 сентября 2019 года, около 23.00, на окраине города с применением силы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения", - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Насильник задержан, водворен в изолятор временного содержания.

В полиции добавили, что в 2008 году задержанный был судим за аналогичное преступление и отбыл наказание в виде лишения свободы более 8 лет.

А в Карагандинской области приверженец деструктивного религиозного течения избивал приемных детей и насиловал 19-летнюю падчерицу . Он осужден к 9 годам лишения свободы.

В Атырауской области 13-летняя девочка забеременела от отчима, который насиловал ее в течение семи месяцев . Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы.

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