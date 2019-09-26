В Караганде осужден приверженец деструктивного религиозного течения, насиловавший свою падчерицу

Караганда. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области приверженец деструктивного религиозного течения избивал приемных детей и насиловал падчерицу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 20 сентября Казыбекбийским районным судом Караганды к 9 годам лишения свободы осужден местный житель, обвиняемый в изнасиловании и незаконном лишении свободы своей 19-летней падчерицы.

"В начале апреля потерпевшая заявила об этом в полицию. По её словам, отчим позиционировал себя как приверженец деструктивного религиозного течения, носил бороду. Религиозные познания получал в Интернете. Когда мать находилась на работе, отчим ругал детей нецензурной бранью. Применял к ним физическое насилие из-за отказа совершать религиозные обряды. Угрожал физической расправой и убийством в случае обращения в правоохранительные органы. Долгое время дети боялись и скрывали насилие даже от матери", - проинформировали в ведомстве.

Факт насильственных действий зарегистрирован в ЕРДР. Расследование велось по части 2 статьи 120, части 2 статьи 121 и части 2 статьи 126 УК РК.

По приговору суда преступник будет отбывать уголовное наказание в колонии максимальной безопасности.

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