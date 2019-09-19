Отчим в течение семи месяцев насиловал приемную дочь, девочка забеременела

Атырау. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Атырауской области девочка забеременела от отчима, который насиловал ее в течение семи месяцев, передает Kazakhstan Today.

Как установлено в суде, осужденный в течение семи месяцев насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

"Выяснилось, что осужденный и мать потерпевшей состоят в законном браке и 13-летняя потерпевшая является ребёнком от первого брака жены. Осужденный в законном порядке дал ей свою фамилию и признал своим ребёнком. А от совместного брака они имеют еще двух дочерей. Осужденный, пользуясь отсутствием жены, применял действия сексуального характера в отношении своей приёмной дочери. Потерпевшая никому не говорила о поступках отца, так как боялась его. Обо всем стало известно, когда дочь забеременела, мать немедленно обратилась в полицию", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Приговором суда осужденный признан виновным по части 4 статьи 120 УК Республики Казахстан и приговорен к 15 годам лишению свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.





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