Жители одной из улиц Шымкента требуют изолировать соседа, подозреваемого в развращении девочки

Шымкент. 2 октября. Kazakhstan Today - Жители одной из улиц Шымкента района Хамза требуют изолировать подозреваемого в развращении ребенка, передает Kazakhstan Today со ссылкой на портал vera.kz

По словам местных жителей, инцидент произошел 14 сентября. Недалеко от дома, около 5 часов дня, к 9-летней девочке приставал взрослый сосед. Уже позже бабушка ребенка узнала, что мужчина дал девочке подержать ящерицу, а когда ребенок отвлекся, он залез к ней в трусики. Все это увидел соседский 8-летний мальчишка. Он и позвал на помощь взрослых.

Хорошо, мальчик на велосипеде вышел, и сосед отпустил внучку. Я теперь не знаю, как нам жить. Моя девочка напугана. Говорит, давайте уедем хоть куда-нибудь, она боится даже его кашель через забор слышать. Она стала замкнутой, неразговорчивой, нервной. С ней работает психолог", - рассказывает бабушка девочки.

Сразу после ЧП, вспоминают жители, приехали полицейские и соседа забрали в Абайский отдел полиции, правда, уже утром его привезли обратно. С тех пор он живет в своем доме и наводит ужас на всех жителей улицы.

Нам в Абайском отделе полиции сказали, что у него тяжелое психическое заболевание, что он в психбольнице с 2010 года, а теперь нам страшно жить. Если он подозреваемый, то должен находиться в следственном изоляторе, а если он психически больной, то должен быть в психбольнице. Мы устали жить в таком напряжении, ведь следствие может тянуться и месяц, а мы так и будем жить?" - возмущается бабушка девочки.

На улицу, где проживает предполагаемый насильник, детей гулять не отпускают. Все игры и походы в школу теперь только под присмотром взрослых.

Сейчас он заперся в доме и сидит. А вдруг он выйдет из дома и опять случится. Рецидив все равно будет, не сейчас, так через месяц или два. У меня 5 внуков и 5 правнуков. Мы сейчас все в страхе за своих детей. Я хочу, чтобы государство обратило внимание и защитило наших детей", - говорит соседка Надира Хасанова.

Избавить их от опасного соседа жители просят полицейских уже две недели. И все это время потерпевшей 9-летней девочке приходится не только слышать соседа из-за забора, но и по несколько раз отвечать на вопросы следователей и рассказывать о случившемся. Полицейские уверяют бабушку, что это необходимо для расследования, только вот не спешат избавить ребенка и местных жителей от присутствия рядом подозреваемого.

По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

В полиции не пояснили, что мешает принять решение о том, чтобы изолировать подозреваемого в растлении малолетней девочки.

В Атырауской области 13-летняя девочка забеременела от отчима, который насиловал ее в течение семи месяцев . Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы.

В одном из посёлков в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области вышедший из колонии 40-летний извращенец больше года совершал насильственные действия над тремя малолетними девочками , две из которых - его племянницы.

В Западном Казахстане расследуется случай насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних детей

Ранее общественники предложили создать в Казахстане ведомство для поддержки жертв насилия , а также выступили с требованием ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами.

Кроме этого, в Казахстане ужесточили наказание в отношении насильников, надругавшихся над детьми . Несмотря на это, масштаб преступлений в отношении несовершеннолетних ужасает. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату.

В предыдущие годы также неоднократно сообщалось о росте сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства