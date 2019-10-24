В холдинге "КазАгро" сократят число "дочек" с семи до трех

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В АО "КазАгро" планируют сократить административные расходы и сотрудников, сообщил председатель правления холдинга Ербол Карашукеев, передает Kazakhstan Today.

По поручению президента мы приняли у себя программу трансформации. Делаем компактный холдинг "КазАгро", сокращаем расходы. Из 7 "дочек" компании до первого квартала следующего года оставим три. В целом будет порядка 1000 человек сокращено, расходы административные сокращаются", - сказал он на пленарном заседании мажилиса, пишет Kazpravda.kz .

Карашукеев добавил, что в компании будут изменены органы управления.

Полностью меняем органы управления "КазАгро". В совет директоров будут привлечены высокопрофессиональные зарубежные эксперты - независимыми директорами. По результатам 2020 года планируем вывести холдинг на безубыточный уровень. И в ближайшие 10-15 лет хотим накопленные убыток, который до 2019 года был сформирован, нивелировать и выйти на траекторию роста", - отметил руководитель холдинга.

Между тем спикер мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы сравнил АО "КазАгро" с Бермудским треугольником в связи с низким уровнем возврата выданных компанией кредитов.

По словам Карашукеева, просрочка по возврату кредитов равна почти 60 млрд тенге. Такой объем невозвращенных средств возмутил спикера мажилиса.

Проблема - невозвратность кредитов. В руках "КазАгро" сосредоточены просто колоссальные государственные средства. Это главный финансовый оператор. В сельское хозяйство через этот холдинг направлены не десятки, а сотни миллиардов. Только по итогам 2018 года накопленный убыток "КазАгро" составил почти 400 млрд тенге", - сказал Нигматулин.

По его мнению, компания генерирует убытки вместо доходов.

Вообще, что касается "КазАгро", - это какая-то загадочная структура, какой-то Бермудский треугольник: деньги попадают туда и безрезультатно исчезают. Вот о неумелом руководстве деятельностью компании, о необходимости наведения там порядка говорил президент Касым-Жомарт Токаев, об этом говорят сами аграрии", - возмутился спикер палаты.

Напомним, в июле президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать АО "НУХ "КазАгро" , отметив, что накопленный убыток холдинга по итогам 2018 года составил более 120 млрд тенге, а из 672 профинансированных проектов 270, или 40% простаивают.

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