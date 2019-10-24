Комитет госдоходов обратился к грузоперевозчикам в связи с фактами ввоза товаров в адрес фиктивных резидентов РК

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В течение 9 месяцев текущего года выявлено 13 тыс. фактов ввоза товаров из стран ЕАЭС по адресам фиктивных резидентов РК, передает Kazakhstan Today.

"По итогам анализа перемещаемых грузов, ввозимых из стран ЕАЭС в течение 9 месяцев текущего года выявлено 13 тыс. фактов ввоза товаров по адресам фиктивных резидентов РК. В этой связи работа по идентификации грузополучателей, сведений о перемещаемых товарах, их стоимости, соответствия заявленного товара с фактическим перемещаемым товаром взята на особый контроль", - сообщили в Комитете государственных доходов РК.

Положениями закона РК "О регулировании торговой деятельности" органы государственных доходов запрашивают и получают от перевозчика или от лица, осуществляющего перемещение товаров через Государственную границу с государствами-членами ЕАЭС, необходимую информацию, а также документы и сведения, касающиеся перемещаемых товаров.

Документом, по которому осуществляется международная перевозка грузов, является товарно-транспортная накладная (CMR), предусмотренная Соглашением о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств в области международных автомобильных грузовых перевозок от 18 сентября 2003 года.

CMR является документом, содержащим сведения из всех документов, сопровождающих груз, например, инвойс, контракт, сертификаты, лицензии и т.д.

Сведения, указанные в CMR, должны соответствовать сведениям, указанным в приложенных к CMR товаросопроводительных документах.

И эти документы в соответствии с Конвенцией о договоре международной перевозки грузов от 19 мая 1956 года должны быть присоединены отправителем к CMR или предоставлены в распоряжение перевозчика, в том числе книжки МДП и инвойсы (счета-фактуры).

Что же касается перемещения товаров железнодорожным транспортом, то в соответствии с Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении от 1 ноября 1951 года (СМГС) международные железнодорожные перевозки оформляются накладной единого образца, в соответствие с Правилами перевозок грузов.

СМГС также предусмотрено, что в накладной должны содержаться сведения о перечне сопроводительных документов, приложенных к ней отправителем.

В этой связи при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС необходимо руководствоваться требованиями указанных международных договоров. Учитывая изложенное, КГД МФ РК обращает внимание перевозчиков на соблюдение положений вышеуказанных нормативных правовых актов", - добавили в ведомстве.

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