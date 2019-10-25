В Караганде начались ІХ Республиканские Касымовские чтения

Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде стартовали ІХ Республиканские Касымовские чтения "Сен неткен бакытты едін, келер урпак..." Конкурс проводится в рамках программы "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.

Участники, члены жюри и организаторы чтений перед началом традиционно возложили цветы к памятнику Касыма Аманжолова. В этом году одна из номинаций называется "Жас даурен". Конкурсанты будут исполнять песни Касыма Аманжолова.

На ІХ Республиканские Касымовские чтения поступило 48 заявок. Из них 16 - в новой песенной номинации. С каждым годом количество участников растёт, география расширяется", - сказала организатор, директор Областной универсальной научной библиотеки имени Н. В. Гоголя Дина Аманжолова.

В числе конкурсантов исполнители и чтецы из Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областей, а также из ВКО, СКО, ЮКО, Нур-Султана, Туркестана и Кокшетау. Возраст участников - от 16 до 32 лет.

Я приехал из Жезказгана. Раньше участвовал в Абаевских, Магжановских и Пушкинских чтениях. В этом конкурсе буду выступать впервые. Рад, что получил возможность показать своё мастерство, прочитать свои стихи", - сказал один из участников Айдос Утенов.

Я приехал на Касымовские чтения во второй раз. Если в прошлом году участвовал в жанре поэзии, то в этом решил испытать силы в новой номинации. Сегодня буду исполнять песню Касыма Аманжолова "Дарига, сол кыз". Также в запасе у меня такие песни, как "Озім туралы" и "Сарыарка". Мне в творчестве Касыма нравится его непокорность - в этом они были похожи с Мукагали", - сказал участник из Павлодара Мизан Жумали.

Для конкурса участники должны были предоставить три своих произведения. Одно из них - посвящённое Касыму Аманжолову.

Из 32 претендентов на победу в номинации "Дуниеге келер алі талай Касым..." 10 прошли в финал.

Конкурс "Касымовские чтения" с 2017 года проходит на республиканском уровне. С прошлого года начался выпуск серии книг "Qasym". Презентация второй книги состоится на церемонии награждения победителей. Имена лучших назовут в Караганде 25 октября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства