Аким Алматы предложил жителям принять участие в составлении каталога исторических зданий города

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о запуске городского ресурса для сохранения первозданного вида исторических зданий, передает Kazakhstan Today.

"Во время одного из объездов обратил внимание на состояние исторических объектов, теряющих первозданный вид. Чтобы решить эту проблему, запускаем городской ресурс, где соберем сведения о зданиях, архитектурный облик которых нужно сохранить", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram.

На сайте управления городского планирования и урбанистики (almaty.uaig.kz) можно разместить фото с описанием и адресом предлагаемого объекта. Решение о включении в каталог знаковых зданий Алматы будет приниматься экспертами на общественной комиссии.

На сегодня энтузиасты-общественники определили 757 зданий, построенных с 1927 по 1995 год и представляющих историческую ценность.

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