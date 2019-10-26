В Караганде прошла международная конференция, посвященная 125-летнию Сакена Сейфуллина

Караганда. 25 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинском государственном университете состоялась Международная научно-практическая конференция "Сакен Сейфуллин: улттык рух жане урпактар сабактастыгы" ("Сакен Сейфуллин: национальный дух и преемственность поколений"), передает Kazakhstan Today.

Конференция посвящена 125-летию поэта, писателя, общественного и государственного деятеля Сакена Сейфуллина.

В ней приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, общественный и государственный деятель Оралбай Абдыкаримов, поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, генеральный секретарь Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ Дуйсен Касеинов, академик Национальной академии наук Хангельды Абжанов, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Куляш Ахмет, а также известные лингвисты, литературоведы, историки, руководители международных организаций, преподаватели вузов, магистранты и студенты.

Этот год в Карагандинской области назван Годом Сакена Сейфуллина. За свою короткую жизнь он сделал многое для нашего народа. Был не только поэтом и писателем, но также государственным и общественным деятелем. Сегодняшняя конференция организована для того, чтобы узнать о нём больше и рассказать нашей молодёжи", - сказал Женис Касымбек.

В рамках конференции также состоялась презентация двух книг. Одно из изданий - альбом "Уш арыс", посвящённый 125-летию Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина. Книга напечатана на казахском и русском языках по заказу Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ.

Главная цель нашей организации - вывести на мировую арену общее культурное наследие тюркского народа. Мы решили издать книгу-альбом, чтобы показать творчество трёх наших писателей через картины и произведения", - сказал генеральный секретарь Международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ Дуйсен Касеинов.

Вторая книга посвящена Сакену Сейфуллину. Она издана по инициативе областного управления культуры, архивов и документации. Книгу "Сакен Сейфуллин - мемлекеттік тулга" написали Хангельды Абжанов, Серик Оспанов и Темиргали Аршабеков. Авторы ставили целью показать личность Сакена Сейфуллина как государственного деятеля. Для книги были использованы материалы из архивов Омска и Президентского архива Алматы.

Для участников конференции в Караганде также организовали выставки музейных экспонатов и книг, архивных материалов. В экспозиции были представлены и личные вещи Сакена Сейфуллина.

Как отметили организаторы, для публикации в сборнике материалов конференции отобрано 95 научных статей из 120 поступивших.

На секционных заседаниях участники обсуждали такие темы, как "Исторический образ Сакена Сейфуллина как государственного и общественного деятеля", "Актуальные проблемы языкознания в эпоху глобализации" и "История развития казахской литературы: вчера и сегодня".

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