В Алматы судью застали с поличным при возврате ранее полученной взятки (ВИДЕО)

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба подозревает судью Наурызбайского района Алматы в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК пресечен факт взяточничества судьей Наурызбайского района.

Он задержан с поличным при возврате взятки в сумме 100 тыс. тенге и 1900 долларов США, которые ранее получил за решение по гражданскому делу об изъятии земельного участка для строительства ветки метрополитена в пользу владельца, с определением суммы компенсации в размере 97 млн тенге", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.





Отмечается, что сегодня было получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом", - уточнили в пресс-службе.

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