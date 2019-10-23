В Туркестанской области чиновника задержали при возврате полученной ранее взятки (ВИДЕО)

Туркестан. 22 октября. Kazakhstan Today - Бывшего руководителя отдела земельных отношений Байдибекского района Туркестанской области подозревают в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

По информации Антикоррупционной службы Туркестанской области, чиновник собирался вернуть полученную ранее взятку в размере 400 тысяч тенге.

Начато досудебное расследование в отношении заведующего сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Байдибекского района по подозрению в коррупционном преступлении, совершенном в бытность занятия им должности руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата указанного района. Указанное должностное лицо изобличено при возврате ранее полученной от гражданина взятки в размере 400 тыс. тенге за выделение в сентябре 2019 года земельного участка для пастбища", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину, в связи с чем процессуальное задержание не применялось.





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