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На три года осудили за взятку замакима района Алматы Нур-Султана

18.10.2019, 12:26 10720
На три года осудили за взятку замакима района Алматы Нур-Султана
Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - На три года лишения свободы осудили за взятку заместителя акима района Алматы города Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой столицы ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима района Алматы города Т.М. Тлеуова и директора ТОО "Лайн Групп" и ТОО "Акжайык Энерго" Б.К. Абдиева. Тлеуов подозревался в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Абдиева за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по обслуживанию освещения района Алматы, а также за общее покровительство, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.
 
17 октября текущего года приговором районного суда №2 Есильского района города Нур-Султана Тлеуов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Этим же приговором Абдиев осужден за дачу взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 71 млн тенге.
 
В пресс-службе напомнили, что ранее Антикоррупционной службой РК было опубликовано видео задержания данного должностного лица.

Как сообщалось ранее, по подозрению в получении взятки в 7 млн тенге задержали акима Аулиекольского района Костанайской области.
 

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