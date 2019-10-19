Актау. 18 октября. Kazakhstan Today - Судья Жанаозенского городского суда проведет в колонии 3 года за взятку в 500 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Сейлхановой А.С. и главного специалиста ЖКХ акимата города Жанаозена Акназарова А.Е., подозреваемых в совершении коррупционного преступления. Сейлханова подозревалась в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге через посредника Акназарова от граждан за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска Жанаозенского отдела земельных отношений", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда.

17 октября текущего года приговором Актауского городского суда Сейлханова осуждена, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Этим же приговором осужден Акназаров, которому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Напомним, в августе судья суда №2 Усть-Каменогорска, заведующая канцелярии специализированного следственного суда Усть-Каменогорска и адвокат были осуждены за взяточничество

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