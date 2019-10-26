Жетысу презентовал новые способы модернизации госязыка на республиканском форуме

Талдыкорган. 25 октября. Kazakhstan Today - В целях обсуждения значимых вопросов модернизации казахского языка на республиканский форум, который состоялся в городе Нур-Султане, прибыли представители управлений по развитию языков и депутаты парламента, передает корреспондент агентства.

Представителем Жетысуского края выступил руководитель Алматинского областного управления по развитию языков Айдар Башбаев, который ещё до начала обсуждения провёл выставку современных интерактивных средств, способствующих эффективному обучению языка и новому алфавиту на латинской графике.

Казахский язык - это не только язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства, но и язык дружбы всех этносов, населяющих нашу страну. В связи с этим одним из главных вопросов является повышение значимости государственного языка в обществе. О его предстоящем усилении в своем послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он сказал: "Роль казахского языка как государственного языка усилится. Придет время, и он станет языком межнационального общения", - поделился Айдар Башбаев.

В ходе встречи, участники форума также обсудили вопросы, касающиеся правописания и орфографии нового казахского алфавита, расширения применения казахского языка в сфере науки, образования, права и бизнеса. По итогам встречи участники форума приняли резолюцию.

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