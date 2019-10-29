Кызылорда. 28 октября. Kazakhstan Today - 23 октября 2019 года сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) РК на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 килограммов уранового концентрата, передает Kazakhstan Today.

"В результате специальной операции с поличным задержаны 4 участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами). Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия)", - сообщили в пресс-службе КНБ.

По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются", - отметили в пресс-службе.

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