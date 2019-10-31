В Акмолинской области чествовали работников сферы социальной защиты населения

Кокшетау. 30 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику работников системы социальной защиты, передает Kazakhstan Today.

В холле Дворца культуры "Достар" была организована оригинальная выставка работ престарелых и лиц с ограниченными возможностями - подопечных 10 центров оказания специальных социальных услуг.

В своем приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул, что уровень социальной защиты населения определяет стабильность и благополучие общества.

Каждый раз, помогая конкретному человеку, вы решаете государственную задачу - обеспечиваете социальную справедливость и социальные гарантии гражданам", - отметил руководитель региона.

На реализацию программы "Енбек" в текущем году выделено свыше 8 млрд тенге, в рамках которой Центрами занятости трудоустроено 13 тысяч безработных и непродуктивно самозанятых граждан. В области проживает 29 тысяч лиц с особыми потребностями. На их обеспечение средствами реабилитации выделено 470 млн тенге, что больше объема финансирования прошлого года на 43%.

В системе социальной защиты области трудятся более полутора тысяч сотрудников, которые оказывают неоценимую помощь для 200 тысяч акмолинцев. Лучшим представителям сферы акимом области вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма.

Почетной медали "Ветеран труда" удостоена главный специалист отдела занятости и социальных программ города Кокшетау Асия Жаманова. Нагрудным знаком "Отличник социально-трудовой сферы" награждены главный специалист департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Елена Буга, главные специалисты отделов занятости и социальных программ Целиноградского и Буландынского районов Нурсулу Бактубаева и Кенжебике Есмаганбетова.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

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