Дождь и снег ожидаются в некоторых областях Казахстана в четверг

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - В четверг на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, в северных регионах - гололед, на юге - гроза, передает Kazakhstan Today.

В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

В Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Карагандинской областях утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ночью ветер также усилится до 15-20 метров в секунду.

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