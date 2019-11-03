Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода, местами с дождем и снегом, ожидается в субботу в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе и севере - гололед, на севере - метель, на юго-востоке - гроза", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер днем местами до 15-20 метров в секунду. Местами в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях - туман.

Кроме того, в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидается гроза.

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