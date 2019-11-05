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Член Нацсовета общественного доверия рассказал об убытках квазигосударственных предприятий Казахстана

04.11.2019, 16:19 9667
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Общественный деятель и политолог Данияр Ашимбаев рассказал об убытках квазигосударственных предприятий Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

5,3 млрд - убытки от обесценения депозитов НУХ "Байтерек" в АО "Bank RBK". 8,9 млрд тенге - вознаграждение ключевому управленческому персоналу КМГ в 2018 году. 11,6 млрд - обесцененные депозиты КМГ в АО "Delta Bank". 21,9 млрд тенге - убытки от обесценения кредитов, выданных НУХ "Байтерек" АО "Delta Bank". 24,9 млрд тенге - убытки от обесценения депозитов "КазАгро" в АО "Bank RBK". 48,1 млрд тенге - убыток от обесценения депозитов НУХ "Байтерек" в АО "Цеснабанк". 103,7 млрд тенге - стоимость списанных кредитов, выданных клиентам НУХ "Байтерек". 127,3 млрд тенге - стоимость облигаций АО "Цеснабанк", купленных НУХ "КазАгро". 542,5 млрд тенге - стоимость выкупа акций АО "РД КМГ" (в 2019 году +1,4 млрд)", - написал Ашимбаев на своей странице в Facebook.

 
Напомним, в июле 2019 года он вошел в состав Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан.
 

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