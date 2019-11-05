Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы планируют вдохнуть новую жизнь в старый центр города, при этом будут использоваться современные технологии, передает Kazakhstan Today.

Вдохнуть новую жизнь в старый центр города. С этой целью объявим конкурс на разработку лучшего решения по оформлению пешеходной улицы Байсеитовой, скверов у ГАТОБ и КБТУ. Сделаем эту зону местом притяжения людей творческой среды, где бы проводились музыкальные вечера, различные тематические выставки, уличные представления и показы", - написал в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что предстоит привести в порядок ставший культовым фонтан "Неделька", обновить фасады близлежащих зданий. "Нужно продумать гармоничный ландшафтный дизайн, вписать в общий ансамбль архитектурные формы, арки, граффити. Все это осветить, применив современные технологии", - добавил Б. Сагинтаев.

Учитывая пожелания горожан, создадим комфортное общественное пространство для отдыха и творческого самовыражения алматинцев и гостей города. Планируем приступить к благоустройству весной, чтобы к лету преобразовать улицу Байсеитовой и близлежащие скверы", - сообщил аким.

Напомним, в городе Алматы реализуется концепция "Умный город". Целями проекта являются повышение качества и безопасности жизни, развитие инфраструктуры и инвестиционной привлекательности, решение транспортных и экологических проблем, эффективность использования энергии и воды, эффективность коммунальных служб и качество оказания услуг за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий.

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