В Алматы провели брифинг касательно отмены адресной справки

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - В ЦОНе Медеуского района провели брифинг совместно с АГДС касательно отмены адресной справки, передает Kazakhstan Today.

Напомним, с 1 ноября в Казахстане отменили адресную справку. Теперь госорганы, школы, медицинские учреждения и другие смогут получать данные о казахстанцах через объединенные базы данных.

"Отныне адресную справку нельзя будет получить через ЦОНы или портал электронного правительства egov.kz. Государственные органы уже имеют доступ к данной информации. Они интегрировали свои информационные системы с базами данных МВД. Теперь работодатель не имеет права требовать такой документ", - рассказали в пресс-службе акима Медеуского района.

В случае необходимости казахстанцы смогут проверить место своей прописки в личном кабинете на портале egov.kz или через приложение eGov mobile.

Собственники жилья также могут проверить через портал или приложение сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу.

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